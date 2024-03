Stray Kids | SZA e Skrillex headliner al Lollapalooza 2024

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Saranno SZA, Tyler, The Creator, blink-182, The Killers, Future X Metro Boomin, Hozier,, Melanie Martinez eglidel. Annunciati anche Deftones, Tate McRae, Conan Gray, Reneé Rapp, Victoria Monét e tanti altri. Ilsi terrà dall’1 al 4 agosto a Grant Park, Chigaco: 170 band, 8 palchi e quattro giorni di musica. LEGGI ANCHE: Gliper la prima volta in Italia agli I-DAYS MilanoIl 21 marzo è il giorno del presale: è il modo migliore per garantirsi i prezzi più bassi d’acquisto per l’abbonamento valido per tutti e quattro i giorni. I biglietti validi per una sola giornata saranno disponibili solo successivamente. ...