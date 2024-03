Stop all’ampliamento del porto E far tornare la sabbia dal Magra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) "Non ci vuole molto, e non servono studi tecnico scientifici, soprattutto se di parte, per capire che ildi Marina di Carrara non può essere ampliato se prima, o almeno in contemporanea, non si avvia veramente a soluzione il problema dell’erosione, causata anche da esso. E per quanto riguarda i ripascimenti, basta affidarsi all’esperienza e alla storia per capire che lapresa dall’interno delo dal litorale davanti a Pietrasanta o Viareggio senza opere strutturali è destinata a finire ben presto al largo e a perdersi". Lo afferma Italia Nostra, sezione di Massa Montignoso, attraverso il presidente Bruno Giampaoli (nella foto). "Appare davvero incomprensibile – continua l’associazione – per quale ragione non si affronti il problema alla radice. Sul litorale apuano hanno inciso la diminuzione della ...