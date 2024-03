(Di mercoledì 20 marzo 2024) Loha deciso di vietare alle città, a partire dal 1° giugno, di firmare accordi dio con le comunità di sei Paesi “stranieri avversari”, ovvero, Corea del Nord, Cuba, Iran, Russia e Venezuela. I sostenitori della decisione, contenuta in undici righe delle 112 pagine dell’House Enrolled Act 1120, dicono che il divieto è destinato a essere retroattivo. Ma non è opinione condivisa: non tutti, infatti, pensano che invaliderebbe gli oltre 20 accordi esistenti che coinvolgono le municipalità. Inoltre, non influisce sull’accordo dio siglato dallocon la provincia cinese di Zhejiang. Non mancano i critici, che accusano, con uno slancio tipicamente americano, l’amministrazione statale di voler decidere al posto ...

Stop ai gemellaggi con la Cina. La mossa dello Stato dell’Indiana - “Il Partito comunista cinese spinge gli accordi di gemellaggio per ottenere un punto d’appoggio qui, non per aiutare l’Indiana”, ha dichiarato il deputato Banks. Appunti per Asti, in Piemonte ...formiche

No a stage con i generali e visite degli studenti alle industrie belliche. Sì all’accademia della pace. L’appello ANPI e CGIL - L'Anpi e la Cgil lanciano un appello per chiedere lo Stop alle visite scolastiche alle industrie di fabbricazione delle armi e gli stage in ambito militare.orizzontescuola