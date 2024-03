Stile dinamico

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Le ultime tendenze della moda suggeriscono un ritorno all’abbigliamento classico, soprattutto un ritorno a quella formalità fatta di capi tailoring, di camicie, di abiti e addirittura di cravatta. L’abito torna a essere protagonista del guardaroba, anche per le nuove generazioni che hanno l’opportunità di scegliere tra le proposte innovative dei designer emergenti che stagione dopo stagione ridefiniscono e riscrivono i codici sartoriali attraverso nuovi volumi e nuove costruzioni. Un ritorno all’abbigliamento urbano, allo“ufficio”, ma con nuove prospettive che coinvolgono estetiche nuove e vestibilità funzionali. Non a caso, da tempo, assistiamo ad esempi di commistione tra mondo sartoriale e realtà sportswear, una nuova visione dellometropolitano elegante ma pratico e. Molte delle aziende famose per la loro ...