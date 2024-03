Stazione rimessa a nuovo in un mese Oggi al via la ristrutturazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Inizianoi lavori didegli spazi interni ed esterni delladi Caslino d’Erba sulla linea Milano-Asso di Ferrovienord, realizzati in base alle nuove linee guida per gli interventi di riqualificazione approvati da Regione. Le opere prevedono, in un, il rifacimento della facciata e la realizzazione in banchina dei percorsi per gli ipovedenti. La sala d’attesa riaprirà lunedì 22 aprile completamente rinnovata nelle pareti, pavimentazione, controsoffitto e illuminazione. L’intervento a Caslino fa parte di un programma più ampio che prevede il rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, che rappresentano il 25% di tutta la rete di Ferrovienord. I lavori di manutenzione straordinaria, già completati in 12 stazioni, si concluderanno nel 2025. P.P.