Staffetta | prezzi benzina in rialzo | servito supera i 2 euro

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Idei carburanti salgono e laservita sale oltre i due. Secondo le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti laself service è venduta a 1,864al litro (+6 millesimi, compagnie 1,870, pompe bianche 1,852) e il diesel self service a 1,802al litro (+5, compagnie 1,808, pompe bianche 1,787). Il prezzo medio dellaè a a 2,003al litro (+6, compagnie 2,046, pompe bianche 1,917), quello del diesela 1,941al litro (+3, ...

