Stadio a Bagnoli | Manfredi | “Non ne abbiamo ancora discusso | ecco cosa servirebbe”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’eventuale realizzazione dello, proposta che non, è un intervento che riguarda la costruzione nel Parco urbano e non nel Parco dello sport. E’ chiaro che è una proposta che determinerebbe una modifica del piano urbanistico approvato fino ad oggi”. Così il sindaco di Napoli e commissario per, Gaetano, in merito al tema della realizzazione di un nuovonel Sin di, questione rilanciata nelle scorse settimane dal presidente del Calcio Napoli, De Laurentiis.ha sottolineato anche discrepanze nei tempi di realizzazione della bonifica e della costruzione di uno. “La bonifica del Parco urbano – ha ricordato il ...

Non solo la ristrutturazione di San Siro, un altro argomento caldo nel mondo del calcio riguarda la costruzione dello stadio del Napoli a Bagnoli , come annunciato dal presidente Aurelio De ... (calcioweb.eu)

Importanti novità sul Napoli, incontro tra De Laurentiis e il Ministro Raffaele Fitto per il nuovo Stadio e il centro sportivo a Bagnoli . Il Napoli è proiettato su questo finale di stagione, dieci ... (spazionapoli)

C?è chi il Maradona lo vuole lasciare come il patron della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis per costruirsi uno stadio altrove, magari a Bagnoli , e chi invece vorrebbe utilizzarlo di... (ilmattino)

Montervino: "Sapete quante volte mi hanno chiamato terrone L’avversario lo fa per cercare di indebolirti" - A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Francesco Montervino, direttore sportivo ed ex capitano del Napoli. Di seguito, un estra ...msn

Lo sceicco si prende il Napoli: annuncio choc - A tal riguardo in una recente intervist al ‘Tgr Campania’ il patron azzurro ha chiuso le porte a Fuorigrotta, aprendo ad una nuova struttura: “Non rifarò l’impianto, costruirò un nuovo Stadio a ...ultimecalcionapoli

Trasformare l’area ex Italsider di Bagnoli nei Campi Flegrei in un parco urbano: una visione audace - "Un parco urbano moderno fruibile da tutti non solo genererebbe occupazione, ma offrirebbe anche opportunità di impiego sostenibile" ...ilfattoquotidiano