Sporting | afferra la Coppa Stasera per Scandiano finalissima contro il Bakia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) LaItalia di Promozione "Maurizio Minetti" e il 5° posto nella graduatoria dei ripescaggi in Eccellenza. Posta in palio alta(ore 20.30) per loche sul neutro del sintetico di Zola Predosa deve superare l’ultimo ostacolo romagnolo deldi Cesenatico. Baroni può contare sull’intera rosa a disposizione, mentre fra gli avversari sono out per squalifica il centrocampista Guagneli e l’attaccante Zavatta. Dirige il parmense Rossetti e in caso di parità previsti i supplementari ed eventuali rigori. I rossoblù puntano pure eguagliare il Fabbrico che due anni fa si aggiudicò il trofeola Libertas Castel San Pietro quando la kermesse comprendeva anche i team di Eccellenza. Mercoledì ricco di appuntamenti con diversi recuperi importanti: match-ball ...