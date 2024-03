Sport | fotografia e lezioni di orto | “Così aiutiamo i ragazzi a esprimersi e coltivare le proprie passioni”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Cervignano d'Adda (Lodi), 20 marzo 2024 - Ormai da mesi un gruppo di mamme di Cervignano D'Adda, confrontandosi su come, nel piccolo paese , atti di vandalismo ed altre situazioni poco piacevoli stiano prendendo piede, coinvolgendoanche di giovanissima età, si sono chieste come rimediare. “Abbiamo cercato di capire, avendo figli noi stesse, se questo ambiente sia l'ideale per la loro crescita o si può fare qualcosa per migliorarlo e renderlo più sano” chiariscono. Il loro progetto è stato sposato dalla associazione "La zebra e il cactus", che si occupa di aggregazione ed inclusione. L'obiettivo è far sentire "a casa" i giovanissimi, portandoli ad essere sé stessi e magari a esprimere anche eventuali disagi. Il tutto attraverso lo, attività didattiche e culturali. Tutto nasce in collaborazione con il Comune di Cervignano D'Adda e ...