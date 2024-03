Spezia | Vignali e Cassata | “Daremo battaglia per mantenere l’entusiasmo dei tifosi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 20 marzo 2024) In occasione di un evento organizzato dalloCalcio in occasione del Santo Patrono della città, ai microfoni di Primocanale, Luca, terzino destro bianconero, e Francesco, centrocampista, hanno parlato del loro ritorno in Liguria e del profondo legame con la squadra e la città., spezzino di nascita, ha fatto tutta la trafila delle giovanili del club bianconero per poi venire catapultato nella stagione 16/17 in prima squadra, assieme anche a Giulio Maggiore e Simone Bastoni, che con il terzino compongono il trio tutto spezzino che ha fatto parlare di sé dopo la promozione in Serie A del club di Via Melara.invece, nato a Sarzana, dopo i primi anni nelle giovanili ha poi militato per le giovanili di Empoli e Juventus, per poi essere acquistato dal Sassuolo. Dopo un ...