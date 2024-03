Sperimentazione all’Università di Pisa | assorbenti compostabili gratuiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 - In via sperimentale l’Università dimette a disposizione della propria comunità alcuni distributoridi. L’iniziativa promossa dalla Commissione per lo Sviluppo Sostenibile di Ateneo (CoSA) in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia sarà presentata giovedì 21 marzo alle 11 al Polo Piagge (Via Giacomo Matteotti, 11). L’installazione dei distributori è al momento in tre Poli, Piagge, San Rossore 1938 e Fibonacci. L’iniziativa è accompagnata da una campagna per superare lo stigma e il tabù delle mestruazioni in un’ottica di sostenibilità. “Gliche saranno a disposizione in Ateneo sono 100% di cotone organico, senza profumi,, non contengono plastica o microplastiche, sono senza ...