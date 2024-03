Speranza non si candida e dà la colpa ai no vax

(Di mercoledì 20 marzo 2024) In seguito alle accuse ricevute per aver creato il problema Basilicata,rompe gli indugi e spiega agli alleati le ragioni della sua mancatatura, che avrebbe evitato i continui tira e molla tra Pd e M5S. «Continuano incessanti – scrive su Facebook – le minacce di morte e gli insulti quotidiani da schegge della galassia no vax. Sono continue le istigazioni all'odio personale sui social. Clima peggiorato da quando è stata annunciata la commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid, che mi costringe ancora a vivere sotto scorta». Queste le argomentazioni che avrebbero indotto il compagno Roberto a non dare una disponibilità perle prossime elezioni di aprile, nonostante i ripetuti appelli dei big progressisti. Ultima Rosy Bindi che gli aveva attribuito la responsabilità di quanto avvenuto a Potenza e dintorni: «Ha sbagliato – aveva ...

