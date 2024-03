Sparatoria nel Milanese | trentenne ferito da un colpo di arma da fuoco al collo | ricoverato in ospedale

Sri Lanka, emergenza criminalità: bande armate e sparatorie a ‘livelli allarmanti’ - La Sparatoria a Pitigala ha causato due morti e tre feriti ... La maggior parte di queste reti è coinvolta nel traffico di droga, nella tratta di esseri umani, nel contrabbando di banconote false ed è ...asianews

Sparatoria nel bosco della droga: un uomo in ospedale - È successo nella tarda mattinata di mercoledì 20 marzo nel Parco delle Groane a Cesate. Indagano i carabinieri ...milanotoday

Sparatoria in pieno giorno a Lecce, in Prefettura un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza - Nel pomeriggio di ieri il Prefetto di Lecce Luca Rotondi ha presieduto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza del Sindaco del del capoluogo Carlo Salvemini, del ...leccenews24