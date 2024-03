Sparatoria a Cesate | 30enne ferito al collo | è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024)(Milano), 20 marzo 2024 –oggi a, in provincia di Milano. L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno di stamane, mercoledì 20 marzo, in via Dante Alighieri, al margine del Parco delle Groane. A riferirlo è Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) che ha mandato sul posto un’automedica e un’ambulanza. I sanitari hanno trovato un giovane di circa 30 anni di origini marocchine con gravi ferite al. L’uomo è stato colpito da arma da fuoco ed è stato portato in ospedale al Niguarda di Milano. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’aggressione anche i carabinieri ai quali spetterà il compito di ricostruire quanto accaduto. Al momento la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.