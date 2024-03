Spagna | terremoto nella Federcalcio | sette arresti | coinvolto Piquè

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il calcio spagnolo trema: la Guardia Civile ha perquisito la sede delladisponendo giàGiungono incredibili notizie dalla. La Guardia Civile ha perquisito la sede dellaper via dell’accordo sottoscritto nel 2019 che riguarda le sei edizioni di Supercoppa in Arabia. Questo contratto ha fatto guadagnare 40 milioni alladi cui poco più della metà (24) che sono finiti nelle tasche della società di. Al momento, si contanoe cinque avvisi di garanzia.

C'è una indagine in corso che potrebbe creare un vero e proprio Terremoto per il calcio spagnolo . La Wada, agenzia mondiale anti doping , starebbe indagando sui sistemi di controllo iberici che, ... (corrieredellosport)

Spagna, perquisizione in Federazione: 7 arresti, coinvolti Rubiales e Piqué - terremoto nel calcio spagnolo. La Guardia Civil ha fatto irruzione nella sede della Federcalcio e diramato almeno sette richieste di arresto. Secondo quanto riportato.calciomercato

Spagna, Federcalcio nei guai: perquisizioni in atto, c'entra l'Arabia - C'è un vero e proprio terremoto in atto nel calcio spagnolo ... Le indagini verterebbero sul reato di riciclaggio e corruzione per un motivo ben preciso. Spagna, i motivi delle indagini Al centro del ...corrieredellosport

Federcalcio spagnola, arresti e perquisizioni a casa Rubiales: sospette tangenti per la Supercoppa in Arabia - Perquisita la Fede rcalcio spagnola. Sta accadendo in queste ore ... state diramate almeno sette richieste di arresto (e altri cinque sono gli indagati): un terremoto all’interno di un’indagine ...corriere