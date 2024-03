Spaccio di droga in città | retata della Polizia

Maxi operazione anti Mafia a Catania . Le indagini della Polizia hanno portato all’arresto di 41 persone. La tecnica di rifornimento era originale: la droga veniva messa in un cesto legato a una corda ... (tg24.sky)

Scacco al clan della Mafia: 56 arresti in Puglia per spaccio di droga. Dalle prime luci dell'alba è in corso - a conclusione di un'ampia indagine coordinata dalla Direzione... (quotidianodipuglia)