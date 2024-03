Spaccio di droga in città | retata della Polizia Video

Maxi operazione anti Mafia a Catania . Le indagini della Polizia hanno portato all’arresto di 41 persone. La tecnica di rifornimento era originale: la droga veniva messa in un cesto legato a una corda ... (tg24.sky)

Caltanissetta, gestivano lo Spaccio: in dieci finiscono in carcere - La droga veniva consegnata “a domicilio” o nelle vicinanze della fontana del “Tritone” a Caltanissetta, da qui il nome in codice dell’operazione. Durante le indagini, la squadra mobile ha sequestrato ...livesicilia

Spaccio di droga in città, retata della Polizia - Al centro dell'operazione condotta dalla Questura una vasta rete di Spaccio di droga in diverse zone della città. I poliziotti della questura stanno eseguedo le misure cautelari disposte dal gip su ...quotidianodipuglia

Lecceto, Spaccio nel bosco. Controlli di vigili e polizia. Rimossi rifiuti di ogni tipo - L’operazione di bonifica ha visto impegnati Municipale, Questura e Sei Toscana. Trovati dieci punti di bivacco dei pusher. Tucci: "Via ogni presidio di illegalità".lanazione