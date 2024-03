Spaccio di droga a Taranto | retata della Polizia | 17 arresti I nomi Video

Arsenale da guerra in casa: scatta il sequestro, arrestato 33enne - Armi, pugnali da guerra e un mitragliatore. Ennesimo sequestro dei Carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli, gli stessi a stringere le manette ai polsi di un 33enne di Marano, già noto alle for ...lostrillone.tv

Sei chili di cocaina nel furgone. Chiaramonte, bloccati! - In considerazione del forte stato di agitazione e insofferenza al controllo da parte degli occupanti del mezzo, avendo il sospetto che all’interno del mezzo di trasporto potesse essere stata occultata ...radiortm

Aveva armi in casa, arrestato dai carabinieri - Denunciato un 23enne del posto per detenzione di droga a fini di Spaccio. In casa 10 grammi di hashish, 3 di marijuana e un bilancino di precisione. Poco lontano dall'abitazione del giovane, in aree ...ansa