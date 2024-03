Spaccata in un negozio di telefonia | arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Firenze, 20 marzo 2024 – Ha usato un tondino di ferro per rompere la vetrata d’ingresso di undidi via Dosio, ha fatto razzia di telefonini e apparati elettronici ed è stato trovato così, con il passamontagna in testa, la torica da minatore sulla fronte e il bottino ancora tra le mani, dai carabinieri intervenuti sul posto. E’ finito in manette il 34enne somalo autore del furto; prima però ha opposto resistenza, cominciando a urlare e tirare calci ai militari per cercare di scappare. La refurtiva è stata consegnata al proprietario intervenuto sul posto. Per il 34enne sono scattate le manette per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale, e, così come disposto dal Pm di turno, è stato portato in carcere a Sollicciano.