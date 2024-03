Sottoscrivere Buoni Fruttiferi con l’App BancoPosta | ecco la guida facile e veloce

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di mercoledì 20 marzo 2024) IPostali (BFP) sono un investimento sicuro e affidabile, perfetto per chi desidera far fruttare i propri risparmi. Da oggi,i BFP è ancora piùgrazie al. Scopriamo tutto nelle righe a seguire! In pochi semplici passi, potraii BFP direttamente dal tuo smartphone, senza dover recarti in un ufficio postale.come fare: 1. Scaricadallo store del tuo smartphone o tablet. 2. Abilita il tuo Contoonline. 3. Accedi alinserendo il tuo codice PosteID personale. 4. Scegli da quale conto operare. 5. Clicca su “Operazioni” e poi su “Sottoscrizione ...