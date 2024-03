Sorpreso in auto con pistola | Arrestato 51enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hannoungravemente indiziato del reato di porto abusivo di arma. Lo scorso pomeriggio (19 marzo), a seguito dell’intensificazione dei controlli disposti dall’Arma lungo le principali arterie viarie del X municipio di Roma, è stato sottoposto a controllo su strada un veicolo condotto da un uomo di 51 anni, trovato in possesso di unaillegalmente detenuta. L’uomo – con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona – stava occultando la(una Beretta PX4 – sotto al sedile della propria). L’arma sulla cui provenienza saranno effettuati approfondimenti oltre a presentarsi in ottime condizioni di efficienza e manutenzione, conteneva 9 proiettili, uno dei quali in canna e pronto all’uso. Ignote le motivazioni per cui ...