Sondaggione europee | Meloni ride | Schlein già sulla graticola Tutti i dati

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La premier Giorgiaieri aveva fissato l'obiettivo del suo partito per le elezioni: il 26 per cento, ossia quanto preso alle politiche. Il sondaggio realizzato da Ipsos per Euronews pubblicato mercoledì 20 marzo dal Corriere della sera riporta un dato ancora migliore. Le intenzioni di voto in vista del voto europeo danno Fratelli d'Italia primo partito, con il 27 per cento. E il Pd? Ellyè ancora lontana da quella che era stata indicata come la soglia minima per la sua permanenza alla segreteria del Pd. Secondo il sondaggio i dem sono al 19 per cento, un punto sotto l'asticella del 20. Non solo.si deve guardare dal ritorno di Giuseppe Conte. Il Movimento 5 stelle, infatti, è dato al 17,4 pere cento, 1,6 punti sotto il Pd. Stessa valutazione, 8,2 per cento, per Forza Italia e Lega. Tra i ...