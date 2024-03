Sondaggi elettorali Swg | FdI scende ancora | è sotto il 27%

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Giù anche il Pd, crescono le forze più piccole e Forza Italia Potrebbero essere elezioni europee più plurali delle ultime le prossime. È quasi certo che, a differenza che nel 2009, 2014 e 2019, nessun partito arriverà al 30% e gli ultimidi Swg sembrano confermare la sensazione. L’unica forza che stava avvicinandosi a quella soglia, Fratelli d’Italia, continua, invece, a perdere consenso e questa settimana è scivolatail 27%, perdendo tre decimali e portandosi al 26,8%. Solo in parte questi voti sono recuperati dagli alleati, visto che anche la Lega è in calo, dall’8,1% all’8%, mentre Forza Italia guadagna due decimali, avvicinandosi, con il 7,8%, proprio alle percentuali del partito di Salvini. Su, dello 0,1%, anche Noi Moderati, all’1,1%. Non ci sono però, buone notizie neanche per i principali ...