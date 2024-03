Soluzioni strutturali Schillaci dichiara guerra alle liste d' attesa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) «Ho provveduto a costituire un apposito Tavolo di lavoro che ha come precipuo obiettivo quello di redigere un nuovo Piano Nazionale di Governo delled'che rappresenta uno strumento di indirizzo e di governo per le regioni e per le province autonome in tema di accessoprestazioni sanitarie e di gestione dei tempi e delled', con impegno comune di convergenza su azioni complesse e articolate, fondate sulla promozione del principio di appropriatezza nelle sue dimensioni clinica, organizzativa e prescrittiva». L'ha annunciato il ministro della Salute, Orazio, rispondendo al Question time alla Camera. Un progetto, ha spiegato, pensato «soprattutto al fine di implementare, in un'ottica migliorativa, gli attuali modelli di gestione e monitoraggio delle ...