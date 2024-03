Solita doppia morale del Pd su Al Sisi | con lui trattò Draghi e all’epoca non si indignarono per Regeni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L’indignazione a targhe alterne è un vecchio mantra della sinistra italiana: altamente specializzata poi, soprattutto quando è all’opposizione, nella. Capita così che Elly Schlein, nelle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier in vista del Consiglio Europeo, non abbia trovato di meglio che chiedere a Giorgia Meloni – in piena crisi mediorientale – di riaprire una crisi diplomatica con l’Egitto per il caso. «Quando discute con i partner internazionali – ha tuonato alla Camera la segretaria Pd –, non dimentichi l’interesse nazionale e i diritti umani: quando va in Egitto, anziché offrire fondi per bloccare le partenze in un Paese che non è sicuro né per gli egiziani né per tutti gli altri, pretenda da Algli indirizzi dei quattro imputati al processo per le torture e l’omicidio ...