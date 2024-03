Snapdragon 8s Gen 3 | arriva l’intelligenza artificiale generativa

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Presentato ufficialmente il nuovo Qualcomm8s Gen 3, con intelligenzaon-device Qualcomm ha svelato il suo nuovo chip di fascia alta,8s Gen 3, il primo SoC progettato per ottimizzaredirettamente sugli smartphone.8s Gen 3: una rivoluzione in arrivo L’IAè un ramo delin grado di creare contenuti come testo e immagini. In passato, questa tecnologia era disponibile solo in cloud, ma ora il nuovo chip la porta direttamente sui dispositivi mobili. Il chip supporta modelli di intelligenzacon fino a 10 miliardi di ...

Pre-order the Honor Magic6 Pro (RM4,499) and get Watch4 and Earbuds X6 - The Magic6 Pro, Honor’s latest flagship smartphone augmented by artificial intelligence, boasts a 180-megapixel periscope telephoto camera with 2.5x optical zoom.thestar.my

Honor Magic 6 Pro Malaysia: Everything you need to know - The Honor Magic 6 Pro is now official, priced at RM4,499. It packs a massive 180MP periscope telephoto camera, together with a main 50MP shooter and another 50MP ultrawide.soyacincau

India polls: Meta to activate Elections Operations Centre, fix AI-generated content - Meta on Tuesday said it will activate an India-specific Elections Operations Centre, bringing together experts to identify potential threats and put specific mitigations in place across its apps ...msn