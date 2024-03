Smantellato cartello della droga | i dettagli | VIDEO

Acquista da 0.7€/sett - I negoziati indiretti in corso a Doha, ripresi dopo il gelo delle scorse settimane, sembrano essere l'ultima chance per una tregua a Gaza con gli stessi mediatori che avrebbero messo in guardia sul ri ...lastampa

Droga ed estorsione, cocaina importata da Spagna e Bari e spacciata in città, Smantellato cartello della droga - Sono 22 le misure cautelari notificate dalla Polizia di Taranto nell'ambito di una inchiesta che ha fatto luce su un lucroso giro di droga in città. Il gip Francesco Maccagnano, su richiesta del pubbl ...informazione

Smantellato il parco del cavalier Prato: i materiali verranno conservati in un magazzino di Piediripa - MACERATA Non sarà più un parco-museo a cielo aperto come i maceratesi l’hanno conosciuto ma un’installazione che in futuro nello stesso luogo ricorderà la memoria ...corriereadriatico