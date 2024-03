Sinner | «Italia? Un onore incontrare Spalletti e i ragazzi»

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Jannik, tennistano impegnato agli Us Open, ha parlato a Sky Sport dell’incontro cone l’Jannik, tennistano impegnato agli Us Open, ha parlato a Sky Sport dell’incontro cone l’. Le sue dichiarazioni:– «la Nazionale è stato un, mi impressiona perché ho 22 anni e sono ancora molto giovane. Vuol dire che l’età è solo un numero. Ieri ho incontrato dei giocatori pazzeschi, tra i migliori al mondo. Mi ha fatto piacere conoscerli, mando loro un grande in bocca al lupo».

