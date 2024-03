Sinner fa visita alla Nazionale di calcio a Miami

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Jannikha fattoitaliana di. Gli azzurri, il Florida per disputare l’amichevole contro il Venezuela, in programma giovedì 21 marzo alle 22.00, si trovavano al Chase Stadium, dove avevano appena svolto la prima seduta di allenamento dopo essere sbarcati in America. Il numero 3 della classifica Atp è stato accolto da tutto il gruppo squadra e da Gravina e Buffon, oltre che da Spalletti. “Ti seguiamo con grande orgoglio. Tutta Italia ti segue dappertutto”, le parole di Buffon a. SportFace.

