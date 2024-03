Sinner a sorpresa all' allenamento dell' Italia a Miami Spalletti agli azzurri | Prendete esempio

Il tennista è impegnato con il secondo master dell’anno sorpresa a Miami per gli azzurri di Spalletti . In ritiro è infatti arriva to uno degli sportivo del momento, Jannik Sinner , impegnato proprio ... (361magazine)

Sinner fa una sorpresa a Spalletti: primo allenamento degli Azzurri a Miami con un tifoso d’eccezione - Il primo allenamento dell’Italia a Miami ha visto un tifoso d’eccezione: Jannik Sinner ha fatto una sorpresa alla Nazionale di Luciano Spalletti che l’ha accolto con gli applausi sia dei calciatori ...tpi

Sinner al primo allenamento degli Azzurri a Miami, il tennista incontra i calciatori - L'incontro Accolto dal presidente federale Gabriele Gravina, dal Ct e dal capo delegazione Gigi Buffon, e salutato dall'applauso degli Azzurri al suo ingresso in campo, Sinner si è fermato a lungo ...ilmessaggero

sorpresa Sinner per gli Azzurri - Piacevole sorpresa per gli azzurri all’arrivo al campo dell’Inter Miami per il primo allenamento negli Stati Uniti. Ad aspettarli Jannik Sinner, in questi giorni impegnato negli Open di Miami ...tuttosport