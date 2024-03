Sindrome Down Pro Vita Famiglia | Camion-vela contro aborti selettivi Stop genocidio persone con Sindrome di Down

(Adnkronos) – "Sono una ragazza ottimista e studiosa e mi è sempre piaciuto imparare cose nuove. Gli insegnanti che ricordo con affetto e gratitudine sono quelli che mi hanno visto come Marta , e non ... (webmagazine24)

Giornata Mondiale Sindrome di Down : “Stop agli stereotipi” Annunciata la Conferenza Internazionale che si terrà a Roma dal 5 giugno all’8 giugno La Giornata Mondiale della Sindrome di Down , ... (romadailynews)

Zambelli (FI), su Sindrome di Down Ue garantisca più inclusione - "In vista della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, che si celebra domani, 21 marzo, ho ritenuto importante interrogare la Commissione Europea con riferimento alla necessità di garantire ...ansa

Sindrome di Down, una giornata per fermare gli stereotipi - La Conferenza Internazionale sulla Sindrome di Down, promossa dalla Trisomy 21 Research Society (T21RS), è in programma a Roma dal 5 all'8 giugno 2024, presso l'Università Sapienza e il Centro ...repubblica

Giornata mondiale delle persone con Sindrome di Down, un convegno ai giardini del Massimo - Dal titolo “diritti in movimento... parliamone”, le buone pratiche d'inclusione con i ragazzi della birra artigianale t21e di n'arancina speciale ...palermotoday