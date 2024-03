Sindrome Down Pro Vita Famiglia | Camion-vela contro aborti selettivi Stop genocidio persone con Sindrome di Down

(Di mercoledì 20 marzo 2024) (Adnkronos) - 20 marzo 2024. «Per quanto ancora potremo celebrare la Giornata Mondiale dedicata all'inclusione sociale dellecondi, visto che stiamo selettivamente eliminando questecon i test prenatali e l'aborto eugenetico, impedendo loro di venire alla luce e realizzare la loro umanità? Sono troppi i Paesi che promuovono l'aborto selettivo per raggiungere l'osceno obiettivo di diventare “-Free”. In Islanda il 100% delle gravidanze in cui emerge la Trisomia 21 terminano con la soppressione del figlio. Anche in Italia questa diagnosi significa troppo spesso un'automatica condanna a morte per aborto. Questodeve avere fine. Per questo, in occasione della Giornata Mondiale del 21 marzo, Pro ...

