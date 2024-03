Signora Bettola apre al Vomero | terza insegna a Napoli | quarta in Campania per il brand di cucina partenopea

(Di mercoledì 20 marzo 2024), il concept di ristorazione autentica napoletana,la suasede a, lain. Dopo i successi di– Chiaia e centro storico – e Aversa, martedì 26 marzoinaugura nel cuore delun nuovo locale da 100 coperti. Al civico 27 di via Massimo Stanzione, il locale porta la firma dello scenografo Massimo Comune che sin dalle origini segue il. Come il locale di Aversa, aperto nel gennaio 2023,altrae ispirazione dalle case signorili degli anni Trenta, ladei De Filippo, più elegante e cosmopolita. Le tipiche riggiole ...

