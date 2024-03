(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nuova stangata suitori: scatta da(20 marzo) una seconda tranche disulle, come stabilito dalla manovra per il 2024 che ha ritoccato le accise, andando a variare il prezzo...

Al via dal 2 febbraio 2024 gli aumenti per le Sigarette decisi in manovra. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) ha pubblicato sul proprio sito internet il listino aggiornato con i nuovi ... (today)

Nuova stangata sui fuma tori: scatta da oggi (20 marzo) una seconda tranche di aumenti sulle Sigarette , come stabilito dalla manovra per il 2024 che ha ritoccato le accise, andando a variare il ... (ilmessaggero)

Sigarette, nuovi aumenti da oggi: per chi fuma un pacchetto al giorno +6 euro al mese - Nuova stangata sui fumatori: scatta da oggi (20 marzo) una seconda tranche di aumenti sulle Sigarette, come stabilito dalla manovra per il 2024 che ha ritoccato le accise, ...corriereadriatico

San Giorgio a Cremano. Contenitori per il conferimento delle Sigarette elettroniche usate - L’amministrazione guidata dal Sindaco Giorgio Zinno sta mettendo in campo ormai da tempo, diverse e nuove attività per aumentare ...reportweb.tv

Sigarette, nuovi aumenti da oggi (sino a 20 cent): per chi fuma un pacchetto al giorno +6 euro al mese - Nuova stangata sui fumatori: scatta da oggi (20 marzo) una seconda tranche di aumenti sulle Sigarette, come stabilito dalla manovra per il 2024 che ha ritoccato le accise, andando a variare il prezzo.ilmessaggero