Sicurezza a Valcanneto | in molti all’incontro pubblico di Sindaco e Forze dell’Ordine

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Cerveteri, 20 marzo 2024 – “Dopo l’incontro di Cerenova, nei giorni scorsi presso il Centro Polivalente di Largo Giordano a, si è tenuto il secondo appuntamentocon i cittadini sul tema della. Un’iniziativa di informazione e sensibilizzazione fortemente voluta dalla nostra Amministrazione insieme alledel nostro territorio e che vogliamo man mano portare in tutte le altre Frazioni per garantire maggioree serenità alla collettività”. A dichiararlo è Elena Gubetti,di Cerveteri, a margine dell’incontrosvoltosi a, al quale hanno preso parte anche Assessori e diversi Consiglieri comunali e Delegati. “Laè un argomento che ...

Sicurezza a Valcanneto, ampia partecipazione all’incontro pubblico di sindaco e forze dell’ordine - “Dopo l’incontro di Cerenova, nei giorni scorsi presso il Centro Polivalente di Largo Giordano a Valcanneto, si è tenuto il secondo appuntamento pubblico con i cittadini sul tema della Sicurezza.lagone

Partono i lavori di rifacimento di Via Doganale a Valcanneto, Pascucci annuncia 280mila euro di interventi - Il Consigliere della Città Metropolitana Pascucci: “Individuati i tratti maggiormente ammalorati, settimana prossima aprono i cantieri” “Prenderanno il via la prossima settimana i lavori di messa in s ...terzobinario

Sicurezza, se ne parla a Valcanneto - CERVETERI - Dopo Cerenova ora anche Valcanneto si troverà a discutere di Sicurezza con l'amministrazione comunale. Appuntamento domani al centro polivalente di Largo Giordano. «Con questi incontri ai ...civonline