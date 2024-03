Siamo già nell’Antropocene?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

La controversia sull'Antropocene Un sottogruppo della Commissione Internazionale di Stratigrafia ha votato contro l'idea di considerare l'"Antropocene" come una nuova epoca geologica, creando confusione e disaccordi tra gli scienziati. Il significato dell'Antropocene L'uso diffuso del concetto di Antropocene è rilevante per diverse discipline scientifiche e per la società nel suo complesso, per indicare l'impatto significativo che gli esseri umani stanno avendo sull'ambiente terrestre. Origini e terminologia dell'Antropocene Il termine "Antropocene" è stato introdotto da Crutzen e Stoermer nel 2000, che suggerirono l'inizio della nuova epoca geologica alla fine del diciottesimo secolo, a seguito dell'aumento delle concentrazioni di anidride carbonica e