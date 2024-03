Siamo davvero pronti a vivere 100 anni?

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Da una parte gli italiani sono sempre più Longevi, dall’altra le difficoltà di adeguare i servizi, il mondo del lavoro, il welfare e la previdenza a una classe d’età avanzata che nel 2050 rappresenterà un terzo della popolazione. E che va valorizzata. Anno 2050: la «pelle intelligente» che indosper monitorare la funzione cardiaca, cerebrale e muscolare rileva attività anomale, e invia al nostro medico i dati per intervenire tempestivamente. Questi dispositivi elettronici biointegrati hanno sostituito le tecnologie indossabili, come i vecchi smartwatch di tantifa. Mentre gli anziani indossano esoscheletri che consentono loro di camminare meglio e più a lungo. Questo è lo scenario in cui si è fatto l’inimmaginabile per aggiungere trent’all’aspettativa di vita umana. Ma la società nel frattempo sarà stata progettata per ...