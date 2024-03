Si schianta in auto | aveva la patente sospesa e un tasso alcolemico 6 volte oltre il limite

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Calcinate. Protagonista di un incidente, dagli accertamenti è emerso cheundi quasi seiila non essere in possesso dellaperchè gli era stata ritirata l’anno scorso per lo stesso motivo. Un 24enne di origine indiana è stato denunciato a piede libero dopo che nel tardo pomeriggio di lunedì (18 marzo) con la Ford Fiesta intestata al padre è finito all’interno di una rotatoria lungo la Sp 97 in direzione di Mornico, all’altezza dell’incrocio con viale Olmi, coinvolgendo anche un’altra vettura. Nell’incidente non ci sono stati feriti gravi, ma sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale per i rilievi di legge. Alla richiesta di mostrare la, il ragazzo ha ...