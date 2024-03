Si incontrano per caso su TikTok e dopo un week end romantico a Bari si tatuano entrambi “Trmó”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Pubblicato il 20 Marzo, 2024 Si sono conosciuti in una streaming, e nonostante il limite linguistico, Davide Arigliano, conosciuto come il Dote (117 mila follower su instagram), ha iniziato una amicizia a distanza con Emilia Patalon che con il tempo si è trasformata in qualcosa di più grande. Lui content creator 24enne originario di, leier coetanea di Bielefed in Germania. Lui l’ha invitata ae l’esperienza è stata così indimenticabile che hanno deciso di suggellare la conoscenza con un tatuaggio. Sulla pelle la parola “Trmò”, che in dialetto barese ha vari significati (qualcuno poco riferibile), ma che viene quasi sempre usato in modo gioviale per riferirsi ai propri amici. Davide, in un post con varie foto dei loro giorni insieme, ha espresso tutte le sue emozioni: “Chi non vorrebbe sempre un gran ...