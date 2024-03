Sfreccia ad oltre 200 km h col SUV | si giustifica così | “Mi piace…”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

Pubblicato il 20 Marzo, 2024 Sono giorni particolarmente intensi per gli agenti sardi impegnati in controlli serrati nel nord della Sardegna. Proprio durante uno di questi controlli hanno fermato un automobilista che stavando sulla quattro corsie Sassari-Olbia ad una velocità allucinante: 218 km/h. Una tale velocità è stata subito segnalata dall'autovelox, capace di rilevare i dati fino ad un chilometro di distanza. L'uomo alla guida di un SUV stava percorrendo la statale vicino Ardara, verso Sassari, e quando è stato fermato dagli agenti si èto dicendo: "Mi piace correre". Di certo però non potrà correre per almeno un anno, né tanto meno mettersi alla guida, poiché la patente gli è stata ritirata e sospesa per un 12 mesi. Se dovesse risultare recidivo, rischia di vedersi revocato il documento.