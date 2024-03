Settembre 2025 la ’deadline’ per la consegna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) I lavori per il raddoppio ferroviario vanno avanti di buona lena ma il conto alla rovescia non si accontenta dei soli cantieri aperti. Secondo quanto affermato dai vertici di Regione ed RFI a novembre dell’anno scorso, in occasione della caduta dell’ultimo diaframma del tunnel del Serravalle, la galleria sarebbe stata pronta per il primo semestre del. E l’opera completamente raddoppiata? Entro. Calendario alla mano, tra un anno e mezzo i treni dovrebbero poter circolare sui due binari tra Pistoia e Montecatini. Se il crono-programma verrà rispettato, saranno stati nove gli anni necessari per coprire la distanza di dodici chilometri che separano la stazione ferroviaria di Pistoia con quella di Montecatini. Una media, non proprio da record di velocità, di un chilometro e trecentotrenta metri all’anno, circa tre ...