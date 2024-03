Serie di raid sul campo di Nuseirat e a Gaza City | decine di morti Negoziati a Doha | diplomazia americana al lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 marzo 2024 – Un altro bombardamento nella notte sulprofughi di, nel centro della Striscia di, dove l'agenzia palestinese Wafa afferma che 27 persone sono morte. Ieri sera nello stessol’agenzia Reuters, citando funzionari sanitari palestinesi, ha detto che almeno 15 persone sono state uccise da un attacco aereo che ha colpito un’abitazione. L'emittente araba Al Jazeera ha affermato invece che altre 23 persone sarebbero morte in uncontro la rotonda Kuwait della città di, luogo di distribuzione di aiuti umanitari. Inoltre l'esercito israeliano stringe sempre più su Rafah. epa11230150 Internally displaced Palestinian Muhammad al-Durra, 41, fromprepares for Iftar, the fast-breaking evening meal ...