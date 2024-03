Serie d | il difensore ha segnato la rete decisiva nel derby e guarda alla sfida col follonica gavorrano Farini si gode il momento e rilancia la Sangio | Non abbiamo paura della capolista»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) SAN GIOVANNI Nel grandeche sta attraversando lavannese spiccano, tra le altre, anche le prestazioni del centrale difensivo Christian, classe 2002, che dopo un inizio non del tutto positivo è cresciuto settimana dopo settimana guadagnando i consensi non soltanto del suo allenatore ma anche dell’intero popolo azzurro: suo il gol che ha deciso ilcol Sansepolcro. Il cambio del modulo, con il passaggiodifesa a tre, ha e inciso su questa sua evoluzione: "In questo schieramento tattico mi trovo più a mio agio, ho anche giocato nei due centrali nella difesa a quattro ma per quanto fatto in passato preferisco essere utilizzato così. E poi accanto a me ho due giocatori molto forti come Masetti e Antezza che agevolano il compito". Tre settimane senza incassare reti: "Il ...