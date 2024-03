Serie d femminile Pallavolo Grosseto | momento difficile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Continua ilnero dellaGiorgio Peri e Carmania sconfitta in casa 3-0 (14-25, 20-25, 20-25) dal Vbc Calci nell’ultimo turno di. La formazione allenata da Francesco Alpini in questo 2024 sta raccogliendo solamente sconfitte, frutto di una crisi che appare più che altro mentale. Ed ora la classifica preoccupa, visto come Orsaro e Aglianese sono a due punti dalle grossetane. Vbc Calci ha dimostrato di essere una formazione più forte delle maremmane, affidandosi alle proprie individualità nei momenti più complicati. Il primo set è stato decisamente semplice per le pisane che concedono solo 14 punti alle locali. Laha poi iniziato a giocare meglio dalla metà del secondo set, mettendo a volte in difficoltà il ...