Serie cult anni Novanta | il cast si riunisce | ricordo commosso dell’attrice scomparsa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 20 marzo 2024) I protagonisti di una dellepiù amate degli’90 si sono riuniti per la prima volta dopo decenni per ricordare la collega. In questiabbiamo assistito ad un ritorno di interesse per tutto ciò che ha caratterizzato e reso iconici gli’80. Una riscoperta del penultimo decennio del XX secolo che è partita dalle sonorità musicali e si è poi espansa a tutta laura Pop dell’epoca, dalle capigliature ai videogame, dalle sale giochi ai colori led fluo tipici di quel periodo storico. Gli attori di una’90 si sono riuniti per ricordare la protagonista– cityrumors.itIn questo ultimo periodo la tendenza al recupero la si sta vedendo traslata agli...