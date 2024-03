Serie B e C donne Il Faenza Project spaventa la capolista | il Capra Team vince e chiude quarta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Non basta una grande prestazione alBasket(foto) per sbancare il campo dellaZola Predosa. Le faentine perdono 57-58 (18-18; 33-34; 45-46) ed escono quasi definitivamente dalla lotta per le prime tre posizioni che garantiscono la fase successive: il distacco dalle tre capoliste è di sei punti. Nel prossimo turno ilgiocherà sabato alle 21 al PalaBubani il derby con il Basket Rosa Forlì. Il tabellino di: Edokpaigbe 27, Porcu 7, Manaresi 2, Gori 5, Ciuffoli C. 6, Morsiani 5, Fracasso ne, Grande 3, Bernabè 2, Ciuffoli E. All.: Sferruzza Classifica: Puianello, Happy Basket Rimini e Zola Predosa 12; Cavezzo 10; Magika Castel San Pietro 8;6. Libertas Rosa Forlì e Valdarda 2. In C FEMMINILE IlRavenna ...