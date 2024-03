Serie A | È morto Joe Barone | il direttore generale della Fiorentina | colpito domenica da un infarto

Richard Lewis è morto . Un infarto si è portato via l'attore e comico statunitense , star della serie tv Curb your Enthusias m. Nel corso della sua carriera ha recitato anche per Larry David e Mel ... (ilgiornaleditalia)

Si parla di self made man o di sogno americano quando dal nulla si costruisce qualcosa. Attenzione: questo non è né vuole essere un articolo agiografico su Joe Barone . Ma che il calcio sia stata la ... (ilfattoquotidiano)

Padova-Catania, scontri tra tifosi durante finale di Coppa Italia di Serie C: partita sospesa per 15 minuti e polizia in campo - Continua la violenza negli stadi. Protagonisti, questa volta, un gruppo di ultras siciliani, che durante la finale di andata di Coppa Italia di Serie C tra Padova e Catania hanno sfondato il cancello.ilmessaggero

Roma. Arrestato 47enne indiziato di una Serie di rapine pluriaggravate in strada e presso alcuni esercizi commerciali - Gli investigatori del Commissariato di P.S. Distaccato di "Tivoli-Guidonia" e i Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di S.U.lamilano

Joe Barone è morto, la Fiorentina: “Siamo distrutti”. Il cordoglio di tutto il calcio italiano - Dall’Inter al Milan, dal Verona al Torino, dalla Lazio alla Juventus: tutte le squadre di Serie A, ma non solo, hanno voluto tributare un ultimo saluto al direttore generale della Fiorentina.ilfattoquotidiano