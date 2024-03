Serie A 2024-25 | svelate le date del nuovo campionato | ecco quando comincia

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 20 marzo 2024) In attesa della conclusione della stagione attuale, sta per nascere ildi-25: svelata la data d’inizio. La stagione si avvia verso la sua naturale conclusione. In casa Napoli c’è tantissimo rammarico per un’annata ampiamente al di sotto delle aspettative che rischia di rovinare e non poco i programmi futuri degli azzurri. La mancata qualificazione in Champions League, infatti, sarebbe una batosta pazzesca per le casse del club che punta agli introiti europei per migliorare la rosa e soprattutto per convincere un top allenatore a firmare per gli azzurri. Il sogno, infatti, resta Antonio Conte, ma senza Champions League al momento sembra improbabile che il tecnico salentino possa sedersi sulla panchina degli azzurri. Nelle ultime nove partite di, i ragazzi di Calzona sono chiamati ...