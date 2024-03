Serie A 2024-25 | c’è la data della prima giornata! Poi subito sosta

(Di mercoledì 20 marzo 2024) In attesa di notizie ufficiali da parteLegaA, il dirigente Andrea Butti ospite a TeleLombardia, svela ladel prossimo campionato-2025.– Andrea Butti, responsabile dei calendari diA, in attesa di comunicazione ufficiale, ha anticipato ladi quella che sarà ladel prossimo campionato-2025: «Il prossimo campionato diA inizierà il prossimo 17 agosto, dopo tre giornate di campionato ci sarà laper le Nazionali. Poi si partirà con le competizioni europee, ma dovremmo aspettare i sorteggi UEFA per organizzare la quarta ...

Termina per 1-1 la sfida tra Vicenza e Fiorenzuola , recupero della ventinovesima giornata del girone A di Serie C 2023 / 2024 . Ed è proprio nel recupero , inteso come extra-time assegnato dall’arbitro, ... (sportface)

La diretta testuale di Padova-Catania , match dello stadio Euganeo valevole per gara di andata della finale di Coppa Italia di Serie C 2023 / 2024 . La squadra biancoscudata vuole assicurarsi la ... (sportface)

Coppa Italia di Serie C, al Padova il primo round. I tifosi del Catania scatenano il caos - Comanda il Padova, ma resta tutto aperto. Al termine del primo round della finale di Coppa Italia, la squadra di Torrente è avanti di un gol sul Catania. Il 2-1 dell’Euganeo sarà la base di partenza ...gazzetta

Padova-Catania, scontri tra tifosi durante finale di Coppa Italia di Serie C: partita sospesa per 15 minuti e polizia in campo - Scene da guerriglia urbana stasera allo stadio Euganeo durante la finale di andata di Coppa Italia di Serie C Padova-Catania. Un gruppo di ultras siciliani, durante l'intervallo, ha sfondato il ...ilmessaggero

Scontri tifosi durante Padova-Catania, polizia in campo - Scene da guerriglia urbana stasera allo stadio Euganeo durante la finale di andata di Coppa Italia di Serie C Padova-Catania. Un gruppo di ultras siciliani, durante l'intervallo, ha sfondato il ...ansa