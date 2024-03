Senato | Galliani Fi | ‘onorato di prendere la parola da scranno che fu di Berlusconi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – ?È un grande onore per melaper la prima volta in quest’Aula, da questoche fu del mio grande amico e maestro, la persona che mi ha cambiato la vita, il presidente Silvio Berlusconi?. Lo ha detto, intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sul Dl Milano-Cortina, ilre di Forza Italia Adriano. ?Al suo fianco ? ha proseguito -, ho condiviso per oltre 40 anni vita, lavoro e la grande passione non solo per il calcio ma per tutto ciò che è sport. Il presidente Berlusconi mi diceva che lo sport in generale e il calcio, in particolare, afferiscono alla sfera non del business ma dei sentimenti e che assomigliano un po’ alla religione, con i misteri dolorosi e gaudiosi”.“Così siamo sempre andati avanti insieme, passando da Istanbul a ...